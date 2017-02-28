WBC》投打失靈 中華隊熱身賽0比6遭完封

中華隊今進行赴日移訓最後一場熱身賽。（中華棒協提供）

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經典賽中華隊今天(28日)進行赴日移地訓練最後一場熱身賽，在神戶Hotto Motto球場交手日本社會人隊新日鐵廣畑，中華隊先發江少慶主投1.1局掉3分，打線也沒有發揮，終場以0比6吞敗，日本移訓熱身賽戰績1勝1敗。

中華隊此戰排出陣中唯一的旅美球員江少慶掛帥，這也是他向中華隊報到後首度先發，但首局就失3分，只投了1.1局後退場，中華隊換上旅日投手宋家豪登板止血，中繼2.2局無失分，之後蔡明晉、潘威倫接續登板也未失分。

羅國華在第7局登板後，因保送和內野手失誤製造危機，中華隊再換上左投倪福德，讓對手擊出高飛犧牲打，中華隊陷入0比4落後，王鏡銘第9局上場後援又失2分。

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中華隊前一場對上日本新藥隊時，打線就發揮得不太理想，此戰攻擊更是完全熄火，前8局僅出現3支零星安打，第9局雖攻佔滿壘，但最終無功而返，遭到完封。

結束在日本的移地訓練後，中華隊明天將分坐3班飛機前往韓國，替3月6日開打的經典賽做最後備戰，3月3日、5日將分別與韓職二軍警察廳和尚武廳進行熱身賽。

(中時電子報)

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