林宅滅門血案37年 林義雄獻花追思

林義雄赴北宜公路旁的慈林紀念林園追思228與林家祖孫受難事件，過程未對媒體表示意見或看法。（簡榮輝攝）

林義雄赴北宜公路旁的慈林紀念林園追思228與林家祖孫受難事件，繞墓獻花後，與眾人吟唱《我愛台灣》。（簡榮輝攝）

前民進黨主席、慈林基金會創辦人林義雄，1980年因美麗島事件關押景美軍法處看守所候審，他的母親林游阿妹、雙胞胎女兒林亮均、林亭均，祖孫3人於同年228當天在住家遭殺害，此一震驚各界的滅門血案至今仍未偵破，林義雄今(28日)與親友們、地方人士前往位於北宜公路旁的慈林紀念林園獻花追思。

追思活動氣氛肅穆，林義雄先與親友繞墓獻花致意，接著獨自緩步巡視慈林紀念林園內的一花一草。待巡視完園區，林義雄與眾人吟唱《我愛台灣》與欣賞詩文朗誦，最後全體合唱《天祐台灣》、《福爾摩莎頌》。過程中，林義雄未對媒體發表意見、看法。

(中時)