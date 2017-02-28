美國陸客團遊覽車車禍 1死多傷
美國南加州聖伯納地諾郡Kramer地區附近的58號公路，當地時間27日中午發生1死26傷重大車禍。涉事的遊覽車為華人巴士公司所有，車上的遊客也為中國大陸遊客。
綜合中國僑網、中新網報導，這起車禍導致1人當場死亡，目前有9人傷勢危及生命，另有17人受傷，但無生命危險。
報導指出，這輛遊覽車事發當時正在58號公路上西向行駛，不知為何突然越過中線，迎面和2輛轎車相撞。聖伯納地諾消防局表示，3輛車先是相撞，後來全部翻滾了至少一圈，停留在路邊。
報導表示，死者為其中一輛轎車的駕駛者，是一名55歲的女性。受傷者被送往附近的4家醫院。發生車禍的遊覽車車身上寫著「優勝旅行」的字樣，屬於一家名為A&F的華人巴士公司。1060228
(中央社)
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