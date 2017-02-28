林義雄家族祖孫受難追思 北宜墓園舉行

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「二二八事件暨林家祖孫受難」追思紀念活動，今天在台北與宜蘭交界山區的林家墓園舉行，前民進黨主席林義雄與各界人物共同追思二二八事件與「林宅血案」犧牲者。

1980年2月28日，林義雄家宅發生滅門血案。林義雄母親游阿妹與他的雙胞胎女兒林亮均與林亭均慘遭不明人士殺害，他的大女兒林奐均也被殺成重傷。這件當時曾震驚海內外「林宅血案」，發生至今已經37年。

林義雄與他的妻子方素敏依往例，今天中午前往北宜公路上的林家墓園舉行追思紀念會，祭拜他的母親與雙胞胎女兒。

會中，由林義雄創辦的慈林教育基金會除帶領社會各界參與人士共同以吟詩祈禱，紀念林家祖孫之外，也共同紀念二二八事件，追思告慰受難者英靈。1060228

(中央社)