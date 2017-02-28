涉殺金正男嫌犯 大馬警明將正式提告
馬來西亞媒體報導，大馬警方可能將在明天，對涉嫌殺害金正男而遭逮捕的3名嫌犯段氏香、席蒂艾沙（Siti Aishah）和李正哲，正式向吉隆坡法庭提出控告。
「太陽報」引述消息人士說法，經過1週的詳細解剖後，證實金正男是遭VX神經毒劑毒殺，因此總檢察署可能對這3名嫌犯提告。
目前，段氏香和席蒂艾莎的扣留期將於明日屆滿，至於李正哲的扣留期將於本週五屆滿。
馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）先前曾被外界詢問嫌犯是否會遭到提告時，僅表示要再等一段時間，不願正面回答問題。
金正男於13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡，大馬警方原本鎖定7名嫌疑人，其中3名已遭逮捕，另外4名懷疑已潛逃回北韓。不過，之後又傳出北韓大使館1名高階官員及北韓國營航空公司的1名職員是主要嫌犯。1060228
(中央社)
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