歐陽妮妮再度出包 義大利違規餵鴿還PO網

歐陽妮妮近日前往義大利。(取自歐陽妮妮IG)

歐陽妮妮被粉絲抓包在義大利違規餵鴿。(取自歐陽妮妮IG)

星二代歐陽妮妮自出道以來負面新聞頻傳，近日在社群網站PO照分享出遊義大利米蘭大教堂美照，再度惹出爭議，原因是她疑似違規在廣場前餵鴿子，恐會引起粉絲仿效。

歐陽妮妮日前在網上分享米蘭大教堂餵鴿照，幽默寫下「只有一隻鴿子願意捧場」，不過據《蘋果日報》報導，義大利因禽流感問題禁止餵鴿，推估她應該是遭當地違反攤販惡意推銷飼料，導致在不知情的狀況下觸犯法律。

歐陽妮妮星途不如妹妹娜娜順遂，自出道以來屢屢爆出爭議新聞，曾鬧出未受邀卻能參加《Running Man》台灣粉絲見面會慶功，挨批走後門追星，就讀台藝大一年級時，還被爆出找校外友人當槍手代考，被記1大過、2小過。

(中時電子報)