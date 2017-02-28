舉日本為例 黃重諺呼籲：正面看待大學生拆銅像
今天是二二八，新北市輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具試圖拆除蔣公銅像，警方將含2名輔大學生的4人帶回偵訊，學生痛批警方此舉是「威權復辟」。總統府發言人黃重諺28日上午接受專訪時，談到此事，舉日本某大學為例，校長銅像每年都被惡搞成為特色。黃重諺呼籲，輔大校方應正面看待學生拆銅像的舉動。
二二八事件70周年，新北市輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具試圖拆除蔣公銅像，其中輔大宗教系羅姓學生及哲學系陳姓學生輪流鋸銅像，試圖將之拆除。校方發現於是通報警方，警方到場後，銅像拐杖已經遭鋸斷，員警隨即上前阻止，將包含2名輔大學生的4人帶回偵訊。
據《ETtoday》及《自由時報》報導，總統府發言人黃重諺28日接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，談及輔大學生拆銅像一事，他舉日本京都大學為例，校長老銅像每年都被學生惡搞，因此成為特色。黃重諺呼籲輔大校方，應該正面看待學生拆銅像一事。
對於中正紀念堂二二八閉館一天，黃重諺也表示，總統蔡英文事前知道此事，轉型正義過程有些事情要被釐清前，政府先將中正紀念堂閉館，代表這個國家一定程度的反省。
網友則留言「到底要轉啥型，異形嗎」、「我真的覺得現在沒有人在歌頌蔣中正ㄟ，轉型正義不一定要拆好嗎？？」、「 政府當導火線，讓民眾去對立，嘴巴又說不要對立……快笑死」、「老子去拆鬼子鳥居的時候，菜老太婆記得也要正面看待喔！」、「呼籲民進黨公開日倭,倭奴和流氓作亂殘殺外省人的228真相!」、「正視？這是違法的毀損行為耶」、「政府帶頭作亂」。
(中時電子報)
文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？
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