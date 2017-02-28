金正男案 馬來西亞將以謀殺罪起訴兩女嫌
馬來西亞檢察總長Mohamed Apandi Ali宣布將以謀殺金正男的罪名，起訴一名印尼籍和另一名越南籍的女嫌犯，這兩人周三將出庭，若被定罪將會面臨被處以吊死的命運。
根據法新社(AFP)報導，這兩名女子在吉隆坡機場被監視器拍到，在北韓最高領導人金正男的同父異母哥哥金正男(Kim Jong-Nam)的臉上抹了某種東西，隨後金正男出現抽蓄的徵狀、在到院前就死亡。
這兩名女嫌分別是25歲印尼籍的Siti Aisyah和28歲的越南籍的Doan Thi Huong，她們堅稱以為當時在參加一惡作劇影片的錄製。Aisyah說有人付她90美元來參與這部影片的錄製，而且以為她手上的液體是嬰兒油，Doan Thi Huong則表示有人刻意欺騙，她以為是在為一部搞笑影片錄製一個惡作劇的橋段。
馬來西亞警方除了這兩人外，也逮捕了一名46歲的北韓籍嫌犯Ri Jong-Chol，但檢察總長並未說明他是否也會被起訴。
根據BBC報導，今一群北韓高階官員也抵達吉隆坡，其中一人是北韓前駐聯合國大使，這些北韓高官的目的是要領回金正男的遺體、使Ri Jong-Chol獲釋，並維護北韓和馬國之間的關係和友誼。
北韓截至目前為止尚未證實2月13日在吉隆坡機場死亡的男性就是金正男，僅表示死者是一名攜帶外交護照的北韓人。金正男當天原本正打算飛往澳門，但在他意外死亡後馬來西亞在他臉上發現致死率極高的化學武器VX神經毒氣的殘留跡象。
(中時電子報)
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