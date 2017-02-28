趙薇現身忙遮臉 壽星Baby素顏嫩臉飄少女味

Angelababy今過28歲生日。（圖／本報系資料照片）

女星Angelababy（Baby）與黃曉明結婚後，舉手投足散發幸福甜蜜，而今（28日）是Baby28歲生日，一向寵妻的黃曉明更是精心為嬌妻慶生，女星趙薇稍早也曬出與黃曉明、Baby合照，直呼Baby是「永遠的美少女戰士」生日快樂。

趙薇曬與黃曉明、Baby合照。（圖／取材自趙薇微博）

黃曉明今年低調為Baby舉辨生日派對，據悉，他昨晚特別籌畫白色主題派對，並在酒店泳池畔布置出玻璃屋並布滿鮮花，現場有如童話故事情景般浪漫。好人緣的Baby一早就收到許多星友祝福，黃曉明好友趙薇也在微博祝賀「快樂的相聚。祝你永遠幸福，甜蜜一生」，照片中趙薇用手遮臉，還自虧是「鏡前遮臉顯瘦法，適合各種人群」。

而產後依舊纖細的Baby，在照片中濃眉大眼模樣，散發少女氣息，Baby小鳥依人靠在黃曉明身旁，儘管素顏，Baby膚質白裡透紅，好氣色藏也藏不住。

(中時電子報)