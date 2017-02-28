二二八解密 柯文哲：不需夾雜政治目的
台北市長柯文哲今天被問「二二八檔案解密」時說，資料該公開就公開，但應該平和、中立，常聽到「沒有真相就沒有原諒」，那就公開真相，但不需要夾雜太多情緒或政治目的。
台北市長柯文哲下午出席「二二八事件70周年中樞紀念儀式」，會後送走總統蔡英文後，柯文哲走到台北二二八紀念館戶外展區，先悼念先人並獻花外，還書寫悼念布條。
柯文哲在布條上寫著，「不再悲痛、不再仇恨、不再對抗，從此更和諧、更團結」。柯文哲會後受訪，媒體提問，關於剛剛致詞時，一度乾咳，是否情緒受到影響。
柯文哲表示，「至少沒有哭出來」，過去也曾提及，二二八紀念日從此不再哭泣，二二八不應只有悲傷、仇恨、對抗，而是讓台灣社會更和諧、團結的日子，這是努力目標。
對於終結仇恨，柯文哲停頓許久後說，有各種方法，但先確定目標，每個人想法不一樣，「對自己來講，放下就沒有仇恨」。
談及自己的父親，柯文哲說，對自己的父親而言，那是親身面對，自己的壓力是來自父親才會感到悲傷，但「時間一久了，總是希望大家有一天不再悲傷」。
柯文哲表示，對自己來講是很平和的態度在看待二二八，希望以「互相認識、了解、尊重、合作為前提，這不僅是在兩岸問題還是藍綠之間，不同意識形態中，還是可用這樣的方式處理」。
柯文哲說，因為過去職業是醫生，「對這種事比較寬容，覺得事情過去了，雖然沒有共同過去，但可有共同未來」。
至於中央政府提到轉型正義，要解密二二八檔案的想法，柯文哲說，資料該公開就公開，但就很平和、中立公開資料，外界常說「沒有真相沒有原諒」，那就公開真相，不需要夾雜太多情緒或政治目的。
柯文哲表示，大家都有不同過去，對某些人覺得是政府舉行二二八紀念會是在騙選票，但對當事人，尤其曾經經歷過那段歷史的人，感受會不一樣，希望互相諒解。1060228
(中央社)
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