彰化大城肉鴨場染H5N2 撲殺888隻鴨

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接連兩場肉鴨場確認感染H5N2，彰化縣動物防疫所今天到大城鄉養鴨場進場撲殺888隻肉鴨。(謝瓊雲翻攝)

動防所人員今天下午完成鴨場鴨隻撲殺作業。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣主動監測發現大城鄉1肉鴨場案例，28日完成撲殺清場消毒工作。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣接連2天傳出鴨場感染禽流感！大城鄉一處肉鴨場確診感染H5N2，動物防疫所人員28日進場撲殺888隻肉鴨，防堵疫情擴散；動防所長董孟治強兩座鴨場相距9公里，屬零星個案。

一周內連三起！根據動防所資料，該家禽場飼主23日申請上市前監測採樣，27日驗出、28日確診後進行撲殺作業。繼21日芳苑土雞場撲殺2萬隻雞、昨天撲殺887隻肉鴨後，這已是今年彰化縣內感染禽流感疫情的第三案例場。

董孟治強調，芳苑鄉第一例土雞場與第二例肉鴨場相距5公里，與大城鄉肉鴨場兩鴨場間更相差9公里之遙，彼此之間病毒並無地緣關係；由於鴨隻屬保毒動物，感染後不會發病，因此所有肉鴨應檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰，全面採取地毯式檢測防堵疫情擴散。

董孟治提醒養鴨業者，全國家禽禁運禁宰措施解除後，仍持續各項強化監測工作，因鴨隻不易由外觀判斷是否感染，農委會已公告全國鴨場自2月24日起至5月31日止，鴨隻屆上市前都需檢測禽流感陰性，呼籲鴨農配合相關作業，並提早通知特約獸醫師或防疫機關，以利安排採樣事宜。

(中時)