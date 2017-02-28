彰化大城肉鴨場染H5N2 撲殺888隻鴨
彰化縣接連2天傳出鴨場感染禽流感！大城鄉一處肉鴨場確診感染H5N2，動物防疫所人員28日進場撲殺888隻肉鴨，防堵疫情擴散；動防所長董孟治強兩座鴨場相距9公里，屬零星個案。
一周內連三起！根據動防所資料，該家禽場飼主23日申請上市前監測採樣，27日驗出、28日確診後進行撲殺作業。繼21日芳苑土雞場撲殺2萬隻雞、昨天撲殺887隻肉鴨後，這已是今年彰化縣內感染禽流感疫情的第三案例場。
董孟治強調，芳苑鄉第一例土雞場與第二例肉鴨場相距5公里，與大城鄉肉鴨場兩鴨場間更相差9公里之遙，彼此之間病毒並無地緣關係；由於鴨隻屬保毒動物，感染後不會發病，因此所有肉鴨應檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰，全面採取地毯式檢測防堵疫情擴散。
董孟治提醒養鴨業者，全國家禽禁運禁宰措施解除後，仍持續各項強化監測工作，因鴨隻不易由外觀判斷是否感染，農委會已公告全國鴨場自2月24日起至5月31日止，鴨隻屆上市前都需檢測禽流感陰性，呼籲鴨農配合相關作業，並提早通知特約獸醫師或防疫機關，以利安排採樣事宜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。