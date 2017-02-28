公車與腳踏車車禍 一外籍女子輕傷

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公車與腳踏車發生交通事故，消防人員救出受困車輪下的女子。（陳淑娥翻攝）

公車與腳踏車發生交通事故，消防人員救出受困車輪下的女子。（陳淑娥翻攝）

東勢區東蘭路28日下午發生公車與腳踏車車禍，29歲印尼籍女子左手掌疑似被壓在公車右後輪下方，現場民眾趕緊使用堆高機協助將公車撐起，消防人員將傷者送醫，豐原醫院表示，傷者手肘撕裂傷已縫合，無骨折；正確肇事原因目前由警方調查中。

台中消防局今天下午1時許獲報，豐原客運公車208路線與腳踏車車禍，一名女性受困公車右後輪下方需要救護，現場熱心民眾開來2輛堆高車，協助將公車撐起以利救援，傷者脫困後初步評估左手疑似骨折，給予夾板固定傷肢送醫急救。

豐原醫院表示，印尼外籍傷者手肘撕裂傷已縫合，無骨折，家屬表示要轉至梧棲童綜合醫院就近照顧；豐原客運指出，潘姓司機駕駛的208公車由豐原開往卓蘭，事故發生後公司已調派車輛，前往載送車上的10餘名乘客。警方目前正在釐清肇事原因。

(中時)