冠軍94狂 小熊熱身賽票全聯盟最貴
曾是百年無冕的超級爛隊，芝加哥小熊隊上季世界大賽封王，終止長達108年的冠軍荒，如今春訓熱身賽票價都水漲船高，票價可比例行賽，甚至是全聯盟最貴票價。
小熊今年熱身賽外野票就要47元美金(1449元新台幣)，內野則要85美金起跳，據美國票價比價平台《TickPick》統計，小熊熱身賽票價是唯一一支超過100美金的球隊，平均高達106.3美金(約新台幣3278元)，是大聯盟30支球隊中最貴，遠超過居次波士頓紅襪的80.24美金(約新台幣2474元)。
封王後的小熊球賽有多熱門，除了看票價，球票熱賣程度也可窺知一二，主場熱身賽票早在1月開賣的一周內就售罄，也造就二手票價扶搖直上，儘管是「例行賽價熱身賽票」，但球迷仍趨之若鶩。
2名從鹽湖城特地到芝加哥的小熊迷，在《StubHub》網站花100元美金買3壘側的位置，且認為這票價尚可接受，「畢竟我曾經花了4500美金(約新台幣14萬元)看世界大賽。」
(中時電子報)
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