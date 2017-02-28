忠義十九公廟開運求金雞 信徒連8筊成雞王

福鎮宮擲筊求「開運金雞」活動，由信徒蘇中浩擲德金雞王。(余信賢攝）

福鎮宮擲筊求「開運金雞」活動，由信徒蘇中浩擲德金雞王。(余信賢攝）

嘉義市東門城福鎮宮奉祀泥塑土地公，創立於清乾隆30年西元1765年，福鎮宮在日治時期因廟體殘破倒塌，信眾將土地公神尊移至東門忠義十九公廟合祀，日前信眾再度接到土地公指示建廟，建廟籌委會在農曆2月2日「伯公仔」誕辰當天正式成立，晚間也將推出擲筊求「開運金雞」活動，並由信徒蘇中浩擲得8筊。

建廟籌委會主委孫鵬程說，原本自己是忠義19公廟的總幹事，有天伯公仔托夢指示要建宮蓋廟，日前廟方向土地公請示後，土地公也只製作18隻金雞，金額888元，這時孫主委正在思考怎麼處理此事時，沒想到製作金雞的業者向孫主委報告每隻金雞的製作成本就跟土地公指示的金額相當接近。於是與委員會委員討論後，選定在土地公生日當天晚上舉行擲筊求「開運金雞」活動。

18隻開運金雞，象徵發財兼避邪，適合鎮宅求財運，求開運金雞活動在農曆2月2日晚間6點至7點舉行，參加者連續擲出三次聖筊或累積聖筊次數最高的前18位，即可登記帶回供奉，費用888元，採現場登記報名。昨晚約有80人參加，活動時間約一小時，「開運金雞」活動由信徒蘇中浩擲8筊獲得《金雞王》。

擲筊最多的信徒蘇中浩表示，自己屬雞，今年是自己的本命年，因此才前來東門城福鎮宮向土地公祈福擲筊，本來在第一次擲筊時是沒有中筊，廟方規定第一次沒中，可以在擲筊一次，沒想到卻連續擲了8個聖筊。事後，蘇信徒非常開心的，感謝福鎮宮土地公的保佑，祝福自己的事業在金雞年可以蒸蒸日上。

(中時)