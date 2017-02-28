李進勇：國民黨把二二八事件加害者神格化

雲林縣政府在古坑鄉綠色隧道228公園舉行追思會，縣長李進勇牽著遺族家屬上台獻花。（周麗蘭攝）

李進勇帶領所有參加228事件追思會的民眾施放氣球，悼念受難者英靈。（周麗蘭攝）

雲林縣府今天下午在古坑鄉綠色隧道228紀念公園舉行追思紀念會，縣長李進勇表示，228事件不再是禁忌，但再多的關懷與回憶還是看不到事件原貌，最大的扭曲矛盾是有被害者、無加害者。

今天下午舉行的228紀念會隆重肅穆，縣長李進勇帶領多名縣府局處首長，立委劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉、大埤鄉長謝明平、林內鄉長張維崢縣議員江文等人出席，事件遺族家屬也有2人到場。

李進勇致詞表示，228事件本質是外來政權為了自我鞏固，以武力恐怖手段迫害台灣菁英，波及百姓；國民黨實施長期戒嚴，不准觸及此一事件，把加害者神格化，對被害者何等殘酷。

李進勇說，解嚴30年，雖228事件不再是禁忌，但再多的關懷與回憶還看不到原貌，原因是歷史資料掩蓋，史實無法還原，228事件最大的扭曲矛盾是有被害者、無加害者。

他表示，有遺族家屬為了追查歷史真相，追尋了三代，轉型正義到來對事件受難者才有交代，對國家才是走向公義之路。

(中時)