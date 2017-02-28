李進勇：國民黨把二二八事件加害者神格化
雲林縣府今天下午在古坑鄉綠色隧道228紀念公園舉行追思紀念會，縣長李進勇表示，228事件不再是禁忌，但再多的關懷與回憶還是看不到事件原貌，最大的扭曲矛盾是有被害者、無加害者。
今天下午舉行的228紀念會隆重肅穆，縣長李進勇帶領多名縣府局處首長，立委劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉、大埤鄉長謝明平、林內鄉長張維崢縣議員江文等人出席，事件遺族家屬也有2人到場。
李進勇致詞表示，228事件本質是外來政權為了自我鞏固，以武力恐怖手段迫害台灣菁英，波及百姓；國民黨實施長期戒嚴，不准觸及此一事件，把加害者神格化，對被害者何等殘酷。
李進勇說，解嚴30年，雖228事件不再是禁忌，但再多的關懷與回憶還看不到原貌，原因是歷史資料掩蓋，史實無法還原，228事件最大的扭曲矛盾是有被害者、無加害者。
他表示，有遺族家屬為了追查歷史真相，追尋了三代，轉型正義到來對事件受難者才有交代，對國家才是走向公義之路。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。