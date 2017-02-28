總統出席二二八紀念 獨派原民場外抗議

總統蔡英文今天下午出席在二二八和平紀念公園舉辦的「二二八70週年中樞紀念儀式」；場外則有自由台灣黨主席蔡丁貴等獨派人士及原民團體抗議。

今天是二二八事件70週年，蔡總統下午出席「二二八事件70週年中樞紀念儀式」，除向受難英靈獻花致敬，並強調政府會用最謹慎的態度來處理二二八事件的責任歸屬，要讓二二八事件中「只有受害者，沒有加害者」的狀況得到改變，希望有一天，真相會完全釐清，加害者願意道歉，受難者跟家屬也願意原諒，台灣的民主能夠更往前邁進。

蔡總統並頒發回復名譽證書給二二八受難者與家屬。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行致詞時指出，萬事起頭難，他對蔡總統說「加油」、「我們是妳背後最堅強的支持者」；潘信行還說，也要替黨產會主委顧立雄加油。

潘信行說，70年來家屬生活在只有被害者，沒加害者的扭曲當中，他手中有一本書，名叫二二八事件責任歸屬研究報告，這是2006年、二二八60週年時，二二八基金會與前國史館長張炎憲召集知名歷史家、法政學者所共同完成的研究報告 ，所有的證據都指向蔣介石是二二八的元凶。

潘信行指出，「但是，至今，我仍看他（蔣介石）在那個地方，坐在那邊，等人家去拜，這對我們家屬而言，情何以堪」，他呼籲政府將這份報告列入正式文件，「補足1992年行政院二二八事件研究報告中，沒有講到責任歸屬的遺憾」。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元說，對二二八基金會而言，期待可以在過去的政院調查報告以及基金會的責任歸屬報告的基礎上，利用新出土的檔案史料以及新的研究成果，做好前置準備，等到政府完成促進轉型正義條例，配合相關官署，完成二二八事件的轉型正義報告。

薛化元指出，探究真相、釐清責任是家屬深切期待，對基金會而言，完成轉型正義報告，避免歷史再犯，是轉型正義最根本、最主要的目的。

不過，這場中樞紀念儀式場外有民眾抗議，包括先前赴中正紀念堂揚言要拆除蔣介石銅像的自由台灣黨主席蔡丁貴與獨派團體，他們下午轉赴二二八和平紀念公園抗議。

蔡丁貴並焚燒抗議布條，他說，這是諷刺蔡政權轉型正義半調子。

另外，原民會14日公布傳統領域劃設辦法，卻將私有地排除在傳統領域外，引發原住民族反彈；今天也有原民人士跑到「二二八70週年中樞紀念儀式」場外高聲抗議。1060228

(中央社)