北市幼兒園防疫停課 未來可按比例退費
腸病毒、流行性感冒往往會擴大感染，北市教育局訂有停課標準，去年起檢討幼兒園退費規定，擬研議放寬。
腸病毒停課標準為進入流行期時，國小以下學校同1班在7天內有2名以上學童有手足口病、(泡)疹性咽峽炎時要立即停課，國中以上學校若有群聚感染可能性，也需停課。
流行性感冒停課標準則為同1班在3天內有2人罹患流感，學校可與家長、老師討論是否要停課。
北市教育局指出，依現行《台北市幼兒園收退費辦法》，連續停課達「上課日5天以上」時，才可退還停課期間的費用，包括午餐費、點心費、活動費與交通費。不過，有時園方與家長自行協商只停課1、2天，就會產生退費爭議。
教局去年邀集家長及公私立幼兒園代表召開會議，檢討退費規定，建議園方應依停課日比例退還費用，修正草案已刊登公報，將送北市法務局進行後續法制程序。
此外，《台北市幼兒園收退費辦法》也規定，私幼可定「幼兒適應環境期」（即試讀期），教局表示，試讀期間，園方不確定幼兒是否要入學而未將其納入保險，這次修法刪除試讀收費相關條文。1060228
(中央社)
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