首位二二八獲賠日籍家屬 基隆悼亡父

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日本沖繩二二八受難者家屬代表團今天前往基隆市和平島福德宮廟拜拜，首位因二二八事件獲賠的日籍受難者家屬青山惠昭說，今天回來看父親。

青山惠昭的父親青山惠先在台遇上二二八事件音訊全無，後來被宣告死亡，二二八基金會原本認定青山惠先是二二八受難者，但當時內政部以日本對慰安婦並沒有同等賠償，基於國與國平等互惠，指示基金會不賠。

青山惠昭因而跨海提告，台北高等行政法院去年2月間判決青山惠昭勝訴，應獲賠600萬元，對於判決結果，他今天受訪表示，「這是有良心的判決，非常感謝」。

青山惠昭說，仍3名日籍受難者家屬正在申請理賠，其中1人身體狀況不好，這次並未隨行，期盼透過外界力量，讓事實認證和賠償能順利進行。

判決書指出，青山惠先從1933年起在基隆市社寮島的沖繩人部落居住，以漁業為生，1942年與渡慶次美江結婚，隔年獨子青山惠昭出生，不久後，青山惠先被日軍徵兵遠赴越南前線。

1946年5月日本戰敗後，青山惠先返回鹿兒島親戚家，因不知妻兒已返回日本，隔年2月間乘台灣籍船舶經石垣島前往基隆，一靠岸即遭遇軍隊襲擊，在基隆市漁港碼頭遭押走，推測在社寮島的千疊敷一帶遭殺害。1060228

(中央社)