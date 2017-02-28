南投小旗艦計畫 埔里珠仔山和魚池東光社區入選

▲朝氣蓬勃有活力的埔里珠仔山社區獲選為小旗艦團隊；圖為該社區長青婦女表演的樂齡新娘舞。（楊樹煌攝）

106年南投縣福利社區化小旗艦計畫審查結果公佈，由埔里鎮珠仔山社區及魚池鄉東光社區將各可獲得40萬元補助，南投市芳美社區38萬元、國姓鄉南港社區32萬元、草屯鎮富寮社區30萬元，5個小旗艦團隊入選。

今年福利社區化小旗艦計畫審查，特聘暨大社工系教授張英陣、朝陽科大社工系副教授謝儒賢擔任審查委員，以社區發展潛力、協調整合及互助機制、志工參與、計畫效益性、創新服務等5項為審查指標。

縣府社會及勞動處長林俊梧表示，竹山小旗艦團隊今年獲衛福部大旗艦計畫補助，今年有5個社區提案領航，協力社區有魚池鄉魚池尖、中明、新城、埔里鎮大城、慈恩、五十甲、桃米、南投市福山、永豐、漳和、國姓鄉國姓、梅林、草屯鎮新庄、新厝等14個社區，希望開發社區人力資源，提升幹部專業能力，確保服務品質，打造南投可近性、可及性及整合性的社區服務模式。

(中時)