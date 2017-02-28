北韓副外長訪陸　將會王毅

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中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，應中國外交部邀請，北韓外務省副外相李吉成（Ri Kil Song）2月28日至3月4日訪華，期間中國外交部長王毅將會見李吉成。

中國中央電視台（大陸央視）今天報導，耿爽是在外交部例行記者會上，宣布李吉成到訪的消息。

李吉成這次到訪，包括大陸外交部副部長劉振民和部長助理孔鉉佑將與他舉行會談，雙方將就中國大陸與北韓關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。1060228

(中央社)