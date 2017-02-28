紀念二二八 朱立倫：和平是重要資產
新北市長朱立倫今天表示，和平是台灣的重要資產，二二八紀念日表示對過去的不幸事件，記得檢討。除珍惜民主的可貴，也要記得和平的重要，同時，也以理解的心情面對新住民。
市長朱立倫今天下午到三重區二二八紀念公園，逐一與參加者握手，也向受難者亡靈默哀、獻上百合花致敬，隨後與受難者、罹難者家屬合影。雖然濕冷風雨，但場面莊嚴肅穆。
朱立倫表示，二二八事件是70年前台灣社會的不幸重大事件，不管是先人、祖先、長輩受到傷害，相信這一不幸事件，雖已經過70年，大家永遠都會記得這一段歷史。
朱立倫說，和平就是世界和平、台灣要和平、每一族群都要知道和平的重要性，二二八70週年紀念日，除了追思以外，也以肅穆心情紀念。
朱立倫也勉勵新北市二二八總會，從103年成立到現在，已經有超過100名的家屬加入，也要讓年輕人瞭解，繼續為台灣民主、為世界和平努力與奉獻，以互相尊重的心情面對同胞、更加謙卑平等。
他說，新住民也是大家的一份子，歷史經過70年不能忘記，也是所有人都要瞭解的時代教訓，在經過70年後，更應該用正面的態度看待過去這段歷史，讓年輕世代也瞭解到現在的民主、和平是台灣社會的重要資產。1060228
(中央社)
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