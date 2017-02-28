日福島外海5.6地震 無海嘯危險

我要評比

日本東北地區今天下午4時49分（台灣時間3時49分）觀測到規模5.6的地震。震央在福島縣外海，宮城縣南部與福島縣濱通觀測到最大震度「5弱」。這場地震沒引起海嘯危險。

這場地震規模5.6，震央在福島縣外海，地震深度50公里。宮城縣岩沼市、福島縣的相馬市、南相馬市、楢葉町、雙葉町等地觀測到震度「5弱」。連東京民眾都明顯感受到搖晃。

東京電力公司福島第一及第二核電廠，是否受到這場地震的影響，目前還在調查。1060228

(中央社)