抵制樂天？陸：消費者決定外企在陸績效

我要評比

針對南韓樂天集團撥地供THAAD使用，遭中國大陸民眾抵制，大陸外交部發言人耿爽今天說，外國企業在大陸經營成功與否，要由大陸市場和大陸消費者決定。

大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

南韓樂天集團27日召開董事會，同意與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的土地換置協議。南韓媒體報導，薩德系統有望最早於5至7月在南韓部署。1060228

(中央社)