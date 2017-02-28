台女泰飯店溺斃 疑未在開放時間內擅闖
一名台灣婦人在泰國芭達雅飯店泳池溺水送醫不治，中華民國駐泰國代表處獲報派員前往善後。泰國警方掌握資料顯示，這名婦女疑似未依泳池開放時間擅闖，以致未能及時救援。
根據泰國警方調查，一名持中華民國護照的50多歲王姓婦人，昨天上午7時許至下榻飯店的泳池準備晨泳，還有兩名同伴。飯店人員告知上午8時泳池才對外開放，不過王婦仍與兩名同伴前往，並先行下水，結果不幸溺水，同行者並未注意到她溺水，經發現後雖然緊急送醫，但仍在今天清晨2時搶救無效，宣告不治。
王婦是在台灣參加旅行團來泰國旅遊，目前包括泰國的接待旅行社和中華民國駐泰國代表處都已經派員協助善後。
旅行業者指出，飯店的泳池開放時間是有救生員在旁待命，遇到溺水事件都能在第一時間立即施救，若是在非開放時間擅自下水，恐怕未來在追究責任和疏失時，比較難以歸責於飯店。游泳也最好有同伴，並做好暖身，一般泰國飯店的泳池有深水區和淺水區之分，一定要注意，以免發生意外。1060228
(中央社)
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