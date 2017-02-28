推動敬老 澳門定農曆9月初9為長者日

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為表達敬老和推動敬老，澳門把重陽節即農曆9月初9定為長者日。

澳門電台今天在報導中引述澳門社工局社會互助廳廳長蔡兆源說，重陽是中國恆之以久的敬老文化的日子，市民和長者容易記得。

蔡兆源說，農曆9月初9是澳門的假期，把這天定為長者日，有利家人在節日中相聚，舉行關懷和敬老愛老活動。1060228

(中央社)