客運與單車擦撞 外籍女子卡輪下救出

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台中市東勢區東蘭路今天下午發生客運公車與腳踏車的車禍，造成騎單車的外籍女子左手臂被大客車輪胎壓住，消防局據報前往救出送醫救治。

台中市消防局於下午2時許接獲報案，指稱位於東勢區東蘭路上發生單車女騎士受困大客車輪胎下，隨即出動救護人抵達現場，發現現場是一輛豐原客運公司208號公車與腳踏車的車禍意外。

消防局指出，現場騎單車的外籍女子（29歲）左手臂遭輪胎壓住，受困公車右後輪下方，有熱心民眾使用堆高機協助將公車撐起，下午2時25分許將傷者脫困，經評估傷者疑似左手骨折，除予以夾板固定傷肢外，並立即送往衛生福利部豐原醫院救治。

豐原醫院指出，這名印尼籍女子左手前臂手肘撕裂傷已縫合，還好沒有骨折，後續將由家屬轉至梧棲童綜合醫院就近照顧。1060228

(中央社)