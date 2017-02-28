證交所東京參展 宣傳台股投資魅力

台灣證券交易所日前由總經理李啟賢率團，赴日本東京參加日本交易所旗下東京證券交易所舉辦的「IR Festa 2017」活動，說明台股優勢及投資台股的管道，以期吸引資金來台。

台灣證券交易所於23日至25日，由總經理李啟賢率團參加日本交易所（JPX）旗下東京證券交易所（東證，TSE）舉辦的「IR Festa 2017」活動，並拜訪大和證券、野村資產、住友三井資產等多家機構投資人。

「IR Festa」參展單位有東證上市公司、證券商、投信及證券市場相關機構等80家企業。約可吸引1萬8000人進場。台灣證券交易所於2015年以首家非日系企業參展，吸引眾多投資人聆聽。

目前在台灣，日資占外資比重從2010年的1.6%，去年底上升至2.7%。台灣證券交易所今年再度參展，向個人投資人說明台灣資本市場現況、台股優勢及投資台股管道及方法，以提高日本個人投資人對台灣市場的了解，並吸引更多資金流入。

李啟賢接受中央社採訪談到台灣市場的魅力時表示，現在以日本的負利率環境之下，台灣的上市公司股票基本上就是現金股利的殖利率很高」，去年平均大概4%，相對日本或其他亞洲的市場來講，算是最高的水準。

他說，台灣也有一些世界級的製造跟管理的企業，產品也相當優秀，可讓日本投資家充分了解，在低利率的環境之下，投資台灣是個比較好的選擇。

繼去年7月TAIEX台灣發行量加權股價指數期貨於大阪交易所掛牌後，台灣證券交易所除了持續與日本交易所集團洽談合作之外，也積極聯繫參展等事宜。

李啟賢指出，日資在台灣占外資比重是提升了，但相對於其他英國、美國市場的話，比重還算小。透過台灣證券交易所與日本交易所集團或其他互相的推廣活動，讓投資家可更了解台灣市場的優勢，未來進一步推展新商品的同時，可促使投資台灣的比重增加。

談到台日證券交易的交流成果，李啟賢表示，首先是人員的互訪，互相學習各自的優勢，這已在進行。雙方正在談互相之間的市場要如何讓對方的投資者去認識，較容易的方式是指數股票型基金（ETF）互相掛牌。

他說，目前有7檔日本相關的ETF在台灣掛牌交易，還有1檔期貨，但在日本，只有大阪證券交易所掛了台灣的指數期貨，交易量不多。台灣證券交易所與日本交易所集團協商，看能否日本交易所集團也能讓台灣的有關ETF掛牌上市交易，這樣對日本投資人在東證買賣台灣連結的ETF會較快。

李啟賢還說，台灣的（ETF）市場在這幾年成長很快速，去年約占整個市場總成交值的9%，在3、4年前僅占1%。這是比較容易跟其他國家連結的產品，臺灣ETF市場連結了美國、印度、日、韓等國。1060228

(中央社)