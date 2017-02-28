文昌帝君聖誕 豐原慈濟宮考生祈求「包中」
228連續假期最後一天適逢文昌帝君聖誕，豐原區慈濟宮舉行考生祈福三獻禮活動，今日不分男女老少、600餘人擠進慈濟宮，數所高中及中小學校長也為學子祈福，立委江啟臣表示，人生一路都在考試，選舉也像考試，去年幫女兒稜轎腳、考運不錯，他也送給現場民眾不臨時抱佛腳、不緊張及不大意等3不觀念。
慈濟宮今年第4年舉辦考生祈福活動，特別邀請國、高中校長擔任主祭官，由考生代表恭讀文昌帝君陰騭文及祈禱疏文，江啟臣及議員陳清龍等共襄盛舉，現場湧入600餘名考生，有國家考試者、國、高中生及小學生。
江啟臣表示，去年到慈濟宮幫女兒稜轎腳，結果考運不錯，人生一路都在考試，選舉也像考試一樣，呼籲考生不要臨時抱佛腳、不要緊張及大意。豐原高中校長匡格非也送給學生「信心、恆心及細心」3大心。
今天大批考生在祈福儀式後，魚貫排隊等待稜轎腳、鳴鐘，並領取文昌筆、祈福金卡及平安水；慈濟宮主委鄭文鑫表示，廟方準備象徵「包中」的粽子及包子、代表「勤勞」的芹菜、「聰明」的青蔥，希望在文昌帝君的加持下，考生都能夠金榜題名。
(中時)
關鍵字：豐原慈濟宮
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