台鐵1天2撞 2名死者都是女性
台鐵228發生2起撞死人事故，2名死者都是女性！今天上午，自強號在台東撞死闖越鐵軌買雞蛋的高一女學生；下午，普悠瑪號在高雄至新左營站間撞死1名婦女，身分待查。
上午10：33，高一女學生外出買雞蛋，行經台東關山至海端間的平交道時，疑因穿越鐵軌遭自強號當場撞死。至下午4時許，東線恢復單線通車。
3：30分，由高雄火車站出發的北上普悠瑪號列車，開出車站6分鐘後，在鼓山區華安路平交道發生撞死人意外；司機員轉述，死者是女性，就站在鐵軌上，直直看著火車，他看到時已來不及煞車了。死者的身分，鐵路警察局正調查中。
事故發生後，台鐵於下午4點9分恢復東線通車，4點19分恢復雙線通車，普悠瑪號繼續往北行，原計畫136次從嘉義特開前來接駁普悠瑪旅客的班次也取消，影響13列次，旅客約5820人。
這列普悠瑪號由屏東開往七堵，是台鐵最快的火車，高雄到台北4小時之內可到；事故發生後，一列跟在普悠瑪後面北上的區間車先退回高雄火車站，於下午4點30分再開出。
(中時)
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