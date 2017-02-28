二二八收假 國5比平常假日還順暢
今(28日)是二二八連假最後一天，不過，國道5號北返車潮未若預期，接近中午才啟動相關儀控管制措施，由於此次連假天候不佳，出遊民眾多選擇走訪中南部縣市，國5不若過去連假收假壅塞情形，雪山隧道回堵3公里，宜蘭到南港1小時即可抵達，比平常假日還順暢。
國5宜蘭至頭城路段今上午10時出現一波收假北返車潮，然而車流並未爆量，坪林行控中心直至11時10分才啟動主線儀控、路肩開放大客車通行、北向入口匝道儀控管制等措施；下午3時啟動北上高乘載管制。
儘管相關管制措施陸續啟動，但是由於車流量僅略多於平日交通，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等4處交流道入口匝道並未出現排隊車龍；雪山隧道內車速也僅在午後降至40公里左右，隨即就慢慢提升至時速70公里，隧道口也僅在中午因為隧道內外車速落差回堵3公里，接著便逐漸舒緩。
坪林行控中心表示，由於今日下午車流順暢，因此入口匝道儀控、主線儀控均維持綠燈狀態。國5如此順暢車流預計至晚間8時解除高乘載管制，才會有另波車潮，不過，應會立即舒緩。
今下午5時，宜蘭河橋頭經國5至南港系統僅需62分鐘，比起平常假日動輒90分鐘以上車程，二二八連假國5收假交通反而比平常假日還順暢。
(中時)
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