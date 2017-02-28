統一發票200元中獎組數大砍 網友罵：省錢換車？

今年統一發票200元獎項小確幸恐縮水。（圖／中時電子報資料照）

蔡政府砍發票預算，200元獎項增開組數恐由去年底的4組減至1組，中獎機率將由千分之7減為千分之4，近250萬個名額的小確幸沒了!消息傳出後，網友紛紛痛罵「這點小錢也要凹，可是總統座車卻換了好幾次…」、「省小錢，花大錢。」

發票預算遭砍，今年統一發票200元獎項小確幸恐縮水。財政部近期就預算、發票開立成長率等因素評估今年200元獎項增開組數，將於3月中旬拍板。推估受預算減少影響，200元獎項增開組數恐由去年底的4組減至１組，中獎機率將由千分之7減為千分之4，近250萬個名額的小確幸沒了。

消息傳出後，網友們幾乎都在痛罵「這點小錢也要凹，可是總統座車卻換了好幾次…」、、「綠色執政、品質保證」、「一例一休害的啦」、「到處砍省下來的錢到底花在哪 」、「砍小市民的福利不手軟，砍財團的福利就廢話一堆!」、「財團不是更好逃漏稅」、「不這樣搞，哪來換車錢跟廚師薪」、「不凹怎麼有錢換車 ?」、「一天到晚喊轉型正義，可以從你們這些無能的官開始嗎？！」、「 眼看著只剩下苦命阿信和不幸...」、「廚師不用錢啊，座車不用錢啊..找人造勢騙你們這些傻子不用錢痾..把你們這些蠢漢人子孫洗成皇民也要錢呀!」

(中時電子報)