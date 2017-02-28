南海衝突之外 翻不過去的邊境戰爭記憶

看押越南戰俘的中共解放軍，透露出的是侵略者的形象。（網路照片）

除了西沙群島與南沙群島的主權衝突之外，越南與中共之間還因為發生於1979年的邊境戰爭而有著難以揮去的心結。越南肯特大學講師阮明光，在投稿給《外交官》雜誌的文章中，指出北京與河內針對這場戰爭的起因、責任、結局甚至於誰是真正的勝利者，都有截然不同的看法。

雖然「人民戰爭」是由中共先發明，然而經歷了印度支那與越戰兩場戰爭的洗禮，越南人民軍在此種戰略的運用上已經青出於藍，照片中的是共軍經常在戰場上遭遇到的北越女兵。（網路照片）

刻意掩蓋的歷史

阮明光指出，自1991年北京與河內實現關係正常化以來，雙方出於維繫邦交的考量，都很少透過官方媒體宣傳這場邊境戰爭。整整38年下來，無論是北京還是河內，也都不願意大張旗鼓地舉辦紀念儀式。就連學校的教科書，對這段歷史也是輕輕帶過，這在向來喜歡宣揚民族主義與愛國主義戰爭的兩大亞洲共產主義國家中，是非常少見的情況。

然而，中共與越南政府的低調，卻無法阻止歷史學者、外交官、老兵還有尋常老百姓對這場邊境衝突的調查與探索。接受民族主義教育洗禮的大陸與越南網民們，每年2月也都必然會在網路上針對戰爭問題展開精彩的攻防。甚至就連在中國大陸網友間，都還有「主戰派」與「主和派」針對解放軍該不該出兵越南的辯論。

由於中共出兵越南的目的，是保護更加聲名狼藉的赤柬政權，因此「主和派」質疑鄧小平這個讓數以千計的中國士兵送命的決策是否值得。至於「主戰派」則完全將赤柬因素排除，認為越南政府迫害華僑的行為已經賦予了中共當局出兵的正當性。更重要的是，越南在蘇聯的幫助下有意強迫寮國與柬埔寨加入其領導下的「反華聯盟」，因此中共的出兵也有現實戰略的考量。

前越南公安部戰略研究所所長，邊境戰爭老兵黎文疆少將在2013年接受官方媒體訪問時，也認為現在是河內當局面對這段歷史的時候了。他強調，越南人民軍為了保衛國土，有上千名將士在與解放軍的戰鬥中英勇犧牲，而一個負責任的政府，必須要改這些烈士們一個明確的交代。因此黎文疆建議，關於中越邊境戰爭的歷史必須要出現在越南的歷史教科書內。

中越邊境戰爭期間出任越南駐華大使館一等秘書的楊名易，則從外交官的角度出發，強調河內方面不紀念這場戰爭的原因，純粹就是顧慮大陸的感受。他強調，越南人並不害怕，也並沒有忘記這段歷史，更並不認為自己在戰爭中站在錯誤的一方。只是年輕一代的學者，顯然不願意採用自我克制的立場去回顧這段歷史。

依靠著這種自我克制的態度，北京不僅與河內恢復了外交關係，而且還在1999年12月簽署了《中越陸地邊界條約》，解決了陸上的領土糾紛。然而這些學者擔心，如果這種消極的態度持續下去，未來的越南人將連自己的烈士是誰都不知道，甚至成為中國的文化殖民地。因為來自中國大陸的電影與次文化，早就已經充斥越南的大街小巷。

在諒山遭到越南人民軍摧毀的中共58式戰車。（網路戰車）

誰的勝利？誰的責任？

如今在越南，關於中越邊境戰爭的紀念活動都是由民間舉辦。通常越南政府不會直接介入紀念活動，而且也會派遣警察監督紀念人士，以防止活動擴大為反華，甚至於反政府暴動。不過在共產國家內，能夠允許民眾公開集會，仍然是非常少見的情況。可見即便是越南政府，也有民族主義的需求需要滿足。阮明光表示，對於整個戰爭的責任與結果，中共與越南也有截然不同的講法。

中共聲稱自己是這場邊界戰爭的「勝利者」，因為解放軍是在完成了所有的任務以後才撤軍回國的。不過包括西格爾（Gerald Segal）、艾里曼（Bruce Elleman）與泰勒（Carlyle Thayer）在內的國際問題學者，都認為中共在這場戰爭中輸得一蹋糊塗。首先，北京沒有迫使越南人民軍從柬埔寨撤兵，緩解赤柬的壓力。其次解放軍也沒有按照期計劃，順利的在邊境摧毀越南人民軍主力。

相反的，越南人民軍僅動用了後備部隊與民兵，就重創了來犯的解放軍主力部隊。最後，則是中共沒有在外交上把美國爭取到自己意圖建立的反蘇統一戰線裡面。硬要說中共在邊境戰爭期間取得什麼成就，那也是外交上而非經濟上的。阮明光指出，避免蘇聯大規模介入中越邊境戰爭。考量到蘇聯可能在中蘇邊境上發起衝突支援越南，這可以稱得上是中共取得的一大勝利。

其次，則是中共在出兵北越的過程中，以無差別屠殺的方式摧毀了許多越南村落，而且還給老街、高平與諒山等邊界大鎮帶來了巨大的破壞。只是解放軍並沒有按照鄧小平的要求，在數天內完成上述任務，而是花了三個星期。在這三個星期內，解放軍因為來自民兵與後備部隊的抵抗，遭遇到慘痛的損失。泰勒甚至告訴BBC的記者，中共明顯是這場衝突中的真正侵略者。

在越南大搞破壞的解放軍士兵。（網路照片）

得到侵略者標籤的中共

看在阮明光眼中，中共因這場戰爭得到的最大損失還不只是損兵折將。因為自1949年中華人民共和國建政以來，北京就習慣於將自己塑造成一個不對外發動侵略戰爭的和平締造者。因為在1950年到1953年的韓戰，1946年到1954年的印度支那戰爭與1955年到1975年的越戰中，中共都是北越最堅強的盟邦，北京也習慣於把自己視為弱小民族的解放者。

然而由於中越邊境戰爭的所有戰場，都發生在越南境內的關係，阮明光認為中共的這種道德優越感已經受到了相當大的打擊。無論中共如何解釋，這場邊境戰爭都絕對不是「自衛反擊戰」。不過大陸民眾卻因為受到資訊上面的管制，遲遲無法客觀去解讀這場戰爭。他擔憂，如果北京不願意給大陸民眾瞭解這場戰爭性質的機會，雙方民眾之間的誤會將難以消除。

阮明光坦承，20年來北京與河內密切的經貿交流，確實有效提高了越南北方邊境的發展。只是1979年的那場武裝衝突，又再度勾起了北越民眾對古代中國侵略越南的傷痛回憶。即便過去中共曾支持北越抵抗法國與美國，但是當地老百姓卻非常的明白，祖國真正的敵人來自於北方而不是西方。因此阮明光建議中共與越南應該趕緊就這個歷史問題展開協商，以避免過去的悲劇再度重演。

他認為最重要的，是北京與河內的共產黨政府應該以相互體諒的態度取代昔日的民族主義教條，才能降低兩國民眾之間的緊張關係。目前存在的南海問題已造成雙方關係非常緊張，阮明光認為北京與河內之間已經容不下任何不必要的懷疑與矛盾存在。所以不只是中共與越南官方，兩邊的學者也應該就邊境戰爭的歷史研究展開合作。

(中時電子報)