新店戒治所外蔣公銅像遭潑漆 警偵辦中

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新北市新店戒治所外蔣公銅像今（28日）下午驚傳遭不明人士潑漆。（葉書宏翻攝）

228事件70周年，新北市輔仁大學傳出拆除蔣公銅像行動，位於新店戒治所旁的蔣公銅像今（28日）下午也傳出遭不明人士潑漆，警方已鎖定一輛可疑自小客車，循線偵辦中。

據了解，蔣公銅像位於新店戒治所旁的莒光路上，屬於開放空間。

警方發現，今凌晨0時許，一輛自小客車行經銅像旁，不明人士朝著銅像潑灑紅色油漆，犯案過程不到3分鐘，隨即開車逃逸。新店戒治所告知警方，不願意追究，但警方仍主動調閱監視器，偵辦中。

(中時)