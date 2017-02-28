初春百花齊放~新品「玫瑰SCONE」、「OREO SCONE」齊登場!

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smith＆hsu春季新品「玫瑰SCONE」、「OREO SCONE」，3月3日起全台門市同步販售。（圖片提供／smith＆hsu）

英式下午茶中「SCONE／司康」是不可或缺的重要品項，smith&hsu熱銷SCONE除原味及蔓越莓風味外，此次推出全新玫瑰及OREO口味，迎接初春到來。

連鎖品牌smith&hsu春季系列新品，有玫瑰與OREO 2種不同口味SCONE，3月3日起全台門市同步販售，搶攻新春商機。「玫瑰SCONE」在SCONE麵團中加入巴基斯塔玫瑰花瓣製作，入口玫瑰特有花卉清香與SCONE相結合，無違和感，搭配店內特製果醬享用，別有一番風味;另一新品「OREO SCONE」採用沙烏地阿拉伯製造OREO粉與英式酥餅製作，酥餅淡淡奶香與OREO巧克力香氣融合，令人難忘。

(中時)