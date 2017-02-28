奧斯卡史上最大烏龍！外媒抓到頒錯獎真兇
第89屆奧斯卡頒獎典禮昨日舉行鬧出史上最大烏龍，由於工作人員給錯信封，害頒獎人宣布得主為《樂來越愛你》，之後才緊急更正真正的得主為《月光下的藍色男孩》。負責保管信封的普華永道國際會計審計事務所（PricewaterhouseCoopers, PwC）事後也發聲明道歉，坦言整起事件是人為疏失，隨後外媒也抓到惹出此次風波的幕後真兇，就是普華永道資深員工Brian Cullinan。
據《TMZ》報導，在普華永道待了30多年的資深員工Brian Cullinan昨日負責將最佳女主角與最佳影片的信封交給頒獎嘉賓，卻被發現當天只顧玩twitter，狂在社群網站PO現場照兼按讚，其中還有一張就是艾瑪史東獲得影后走到後台的照片，。由於女主角獎頒完後就輪到最佳影片頒發，因此推測Brian Cullinan應該是在混亂下將信封給錯頒獎人。
雖然Brian Cullinan事後緊急將這些「事證」從網上刪除，但仍被媒體備份，而他在鬧出頒錯獎大烏龍後，也有上台查看，臉上表情嚴肅。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。