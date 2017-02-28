奧斯卡史上最大烏龍！外媒抓到頒錯獎真兇

Brian Cullinan(紅圈處)被指是整起烏龍事件的始作俑者。(達志影像)

被抓到只顧著拍艾瑪史東得獎後台照。(取自推特)

第89屆奧斯卡頒獎典禮昨日舉行鬧出史上最大烏龍，由於工作人員給錯信封，害頒獎人宣布得主為《樂來越愛你》，之後才緊急更正真正的得主為《月光下的藍色男孩》。負責保管信封的普華永道國際會計審計事務所（PricewaterhouseCoopers, PwC）事後也發聲明道歉，坦言整起事件是人為疏失，隨後外媒也抓到惹出此次風波的幕後真兇，就是普華永道資深員工Brian Cullinan。

據《TMZ》報導，在普華永道待了30多年的資深員工Brian Cullinan昨日負責將最佳女主角與最佳影片的信封交給頒獎嘉賓，卻被發現當天只顧玩twitter，狂在社群網站PO現場照兼按讚，其中還有一張就是艾瑪史東獲得影后走到後台的照片，。由於女主角獎頒完後就輪到最佳影片頒發，因此推測Brian Cullinan應該是在混亂下將信封給錯頒獎人。

雖然Brian Cullinan事後緊急將這些「事證」從網上刪除，但仍被媒體備份，而他在鬧出頒錯獎大烏龍後，也有上台查看，臉上表情嚴肅。

(中時電子報)