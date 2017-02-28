染指228基金會 廖繼斌控蔡政府拔異己
二二八基金會爆出「轉型不正義」，該基金會前執行長廖繼斌指控蔡英文政府上台後，無視該基金會董事會及相關章程規定，粗暴操作，將依任期制度尚可續任的執行長職位，未經合法程序即強硬拔除，他循正常管道上書蔡英文總統，不料，行政院隨即加派基金會4席董事，藉由灌水董事拔掉他執行長，事後再稱他已達屆齡卸任年限，他怒稱換上來的新執行長楊振隆只小他幾個月，「這是老賊換老賊」。
二二八基金會前執行長廖繼斌由於在馬英九任台北市長時擔任馬的二二八幕僚顧問，外界有認為他身為受難者家屬，卻和馬英九親近，「政治不正確」，不過他並不同意；他由2009年起出任二二八基金會第7屆執行長一職，依規定，兩年換屆，第10屆任期應到今年6月30日止。去年五二０蔡英文就任總統後，原由僑委會委員長兼任該基金會董事長即出缺，去年8月5日，兼任基金會董事的內政部常次林慈玲當面告知廖繼斌，政院已內定薛化元為新任董事長，前執行長楊振隆將回鍋，並要他在新董事長上任前一天即可去職，「不用交接」。
二二八基金會原有15席董事，分由政府代表、社會公正人士、專家學和受難者家屬出任，其中8席董事支持廖繼斌續任；而他也要求內政部出示相關公文卻未果，之後他上書蔡英文總統，想不到行政院隨後加派4席董事，將董事由15補到19席，挺廖派董事敗北，廖繼斌只能在董事長交接後被逐出二二八基金會。
廖繼斌表示，事後政府告知他，依2014年立法院針對國營事業董事長、總經理的年齡上限決議，他去年12月已屆65歲，依政院行政命命必須卸任；但他不滿地說，接任執行長的楊振隆今年3月1日屆滿65歲，可見屆齡根本只是藉口，本質上就是蔡政府染指二二八基金會，但拔除異己，安插自己人的手法也未必太粗暴。
(中時)
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