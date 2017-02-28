星官員個資遭駭客竊取 國防部稱沒有洩漏軍事機密

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網路駭客示意圖。(圖/Shutterstock)

新加坡國防部28日宣稱，網路駭客透過竊取850名新加坡官員和政府員工的個資，可能希望藉此取得國安機密，但目前沒有發現軍事機密遭洩漏。

據《路透社》(Reuters)報導，新加坡國防部這個月在I-net系統檢測時發現，網路駭客透過國防部和武裝部隊專用的系統終端機違規瀏覽大量資料。

新加坡國防部進一步聲稱，I-net系統上的軍事消息並未遭到竊取。但是I-net系統確實遭到網路駭客鎖定，並精心策畫攻擊。駭客攻擊的目的可能希望取得官方機密，但是這部分資料在內部系統中，與I-net是區隔開來的。

報導稱，被竊取的資料包括官員的電話號碼、出生日期和身分證號碼等。同時，新加坡國防部也要求網路安全局和政府科技局進一步調查其他政府單位的網路系統，但目前沒有發現其他違規瀏覽的情況。

(中時電子報)