228紀念70周年 朱立倫：勿忘前人付出
228事件今年邁入70周年，新北市政府今天下午在三重228和平紀念公園舉辦紀念活動，市長朱立倫到場致詞時表示，228事件象徵民主的可貴，應要讓更多人了解先人的故事，勿忘前人付出與歷史教訓，最後朱立倫也向受難者紀念碑獻花致敬、默哀一分鐘，場面莊嚴肅穆。
朱立倫表示，228事件是台灣社會的重大事件，在經過了70年後，所有人都應了解時代教訓，更應該用正面的態度看待過去這段歷史，讓年輕世代也了解到現在的民主、和平是台灣社會的重要資產。
今年因應228事件70周年紀念，活動特別擴大辦理，除了邀請受難者以及家屬到場外，現場絃樂團演出，讓受難者與其家屬在溫馨隆重的氣氛下弔念在228事件中離開的先人，最後並獻上百合花致意。
(中時)
關鍵字：228事件、朱立倫、三重228和平紀念公園
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