疑闖越平交道 普悠瑪撞死一女
1列北上普悠瑪自強號今天行經高市華安街平交道撞死1名疑似闖越平交道的女子，現場雙線列車停擺近1小時，台鐵搶通單線雙向行駛，不少列車因此延誤，旅客抱怨連連。
警方說，這列由屏東潮州開往台北南港的136次普悠瑪自強號下午3時33分左右，由高雄站出發開往新左營站途中，行經高雄市鼓山區華安街平交道，1名女子徒步闖越平交道遭列車撞及，列車長下車見對方已當場死亡。
高市消防局救護車據報隨後趕到，被撞女子已明顯死亡，警消隨後在現場為死者蓋上白布。
事故發生後，現場雙線列車交通一度停擺，不過，因應連假返鄉旅客疏運，台鐵於事故發生1小時內緊急搶通單線，恢復雙向行駛，仍造成多班高雄站北上列車誤點，高雄火車站大批受影響旅客抱怨連連。撞人的普悠瑪列車暫時開回高雄站清理並等待事故現場通車。1060228
(中央社)
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