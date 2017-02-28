香山南寮電纜地下化 避免風災停電苦
新竹市政府今天指出，有鑑於香山與南寮地區每逢風災，電桿、電纜容易受損，居民無電可用，台電公司預計投入新台幣9000萬元，進行電線電纜地下化工程，杜絕民眾停電之苦。
新竹市長林智堅表示，香山和南寮處於沿海迎風面，去年梅姬颱風來襲，造成該地區大量電線桿遭強風吹倒，纜線損毀散落地面，不但影響交通安全，更造成2萬餘戶住家停電。
為避免類似狀況一再發生，林智堅向經濟部爭取將新竹市納入優先電線電纜地下化城市，順利獲經濟部納入防災型電桿地下化計畫範圍，預計106至108年度，台電公司將投入9000萬元建置。
新竹市政府產業發展處指出，電線電纜地下化工程路段總長度約6.49公里，106年度施作路段為南寮區延平路二段、中華路5段及東南街部分巷道，107年度為延平路一段(虎林街至浸水北街)，108年度則是延平路一段(牛埔北路至經國路)。
林智堅表示，目前市府已完成政策規劃，後續只要配合中央政策執行，希望透過電線電桿地下化，美化城市景觀，同時確保民生和工商業用電的穩定性。1060228
(中央社)
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