韓媒：美研究將朝鮮再列入「支恐名單」

27日於美國華盛頓舉行的朝核六方會談美日韓團長會議。(圖/取自韓聯社)

馬來西亞政府日前證實，金正男死於VX神經毒劑，由於VX被聯合國歸類為毀滅性武器，此舉公然違反國際公約。據韓媒報導，昨(27日)舉行的朝核六方會談美日韓團長會議上，美方已表示正在研究將北韓再次列入「支援恐怖主義國家名單」。

據《韓聯社》報導，美日韓團長針對金正男遭生化武器VX神經毒劑刺殺一案以及發射「北極星2型」中遠端彈道導彈等交換意見。

1987年，北韓策動的大韓航空班機空難事件後，隔年1月美國便將其列入支恐國家名單。2008年，北韓履約炸毀寧邊地區核設施的冷卻塔，使美國將其移出名單中，但此後美國定期研究是否將北韓重新列入名單，此次金正男遇刺案使美國啟動相關的討論。

報導指出，美國參議院6名議員日前發函，要求財長重新將北韓列入名單內，擴大制裁。韓國外交部發言人則於記者會上表示，若北韓重入名單中，足以證明其政權的殘忍本質，且預期美國將對北韓進一步施壓和孤立。

(中時電子報)