H5N2禽流感持續檢出　彰雲南撲殺2萬7834隻家禽

防疫人員撲殺彰化肉鴨場內888隻鴨。（彰化防治所提供）

潛伏於養禽場內的禽流感病毒陸續被檢出，今日共有4個養禽場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，分別是彰化2場養鴨場，以及雲林、台南各1場土雞場，除了彰化其中1場的鴨場預計明日撲殺外，其餘3場共撲殺2萬7834隻家禽。

防檢局表示，彰化縣大城鄉一次有2處肉鴨場確診，其中一場飼有888隻鴨，今日已撲殺，另一場則大約飼有3000隻鴨，預計明日完成撲殺。另外兩場確診禽場則為雲林縣台西鄉的紅羽土雞場，以及台南市下營區的紅羽土雞場，兩場都因廠內有異常死亡而主動通報，今日確診H5N2後，分別撲殺了1萬646隻、1萬6300隻紅羽土雞。

(中時)