二二八收假日 宜蘭對外交通正常

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今天是二二八連續假期最後1天，宜蘭縣對外的國道5號與蘇花公路交通大致順暢，少有塞車情況。

公路總局第四區養護工程處說，今天台9線蘇花公路、台2線濱海公路、台9線北宜公路、台9線礁溪至國5頭城交流道皆很順暢；其他宜蘭、花蓮地區省道交通路況正常。

在國道5號部分。根據高速公路局上午11時20分路況資訊，國5北上車流量一度很大，尤其頭城到坪林，車速只有34公里。此外，在中午時段，北上路段雪山隧道南口也一度回堵約2、3公里。

不過，根據路口監視系統顯示，國5在傍晚5時的車流量已恢復正常，除南港到石碇時速為60公里、坪林至頭城時速為74公里之外，國5其他路段都可在時速80至90公里，行車順暢。1060228

(中央社)