休傑克曼揮手道別台灣 X教授期望能再見

好萊塢影星休傑克曼、派屈克史都華今天傍晚從松山機場離台，前往北京宣傳，離台前兩人對著媒體揮手，還幫在場粉絲簽名，派屈克史都華也再次為昨天無法到粉絲見面會而道歉。

「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華今天上午出席在台北文華東方酒店的電影「羅根」記者會，下午接受媒體訪問後，隨即在下午約4時30分抵達松山機場，搭乘私人飛機，前往下一站北京宣傳。

休傑克曼穿著皮衣，在派屈克史都華之前抵達松山機場長榮台北商務航空中心，他一下車見到在場的粉絲，還一一數數點有幾人，也幫大家簽名、自拍，他用中文說「謝謝」，並希望還能再見到大家，最後和大家揮手道別。

派屈克史都華一到松山機場後，先是為昨晚沒法出席101水舞廣場粉絲見面會道歉，他表示，因為長途飛行的關係，造成身體不適，昨晚在見面會兩小時前，仍評估無法現身，之後都待在飯店休息，對於期望見到他的粉絲，「真的很抱歉」。

尤其休傑克曼又和他說粉絲見面會很棒，讓派屈克史都華感到非常可惜沒法現身，之後他也一一為現場的粉絲簽名。

粉絲馬可多見到派屈克史都華也感動地流淚，他表示昨晚沒見到派屈克史都華，今天見到所有情緒爆發；另一名47歲的粉絲賈靖國，為了見到「X教授」，特別替了光頭，直說到這個年紀還做這麼瘋狂追星的事情，這是「一個中年大叔的浪漫」。

派屈克史都華離去前也對著媒體、粉絲揮手致意，也表示希望還有機會再見到大家。1060228

(中央社)