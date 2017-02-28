美籍教師投書WSJ 美不需改變對台政策

一名旅台美籍教師投書美媒，指不管是國際法和美現行對台政策，都支持台灣主權、法理獨立、正式及永久自治的可能性；不可能再以中華民國治理中國，法理台獨更將引發戰爭。

美國是否遵循「一中」政策，持續引起討論。一名旅台美籍英語教師投書「華爾街日報」指出，北京與台北間現有架構雖然未竟成功，但美國不需要改變現行的台灣／中國政策，只需要承認現有政策真實一面。

這名居住在台灣的美籍教師說，大多數台灣人都不認為自己是中國人，也絕不接受統一。然而也不可能再回到以中華民國（the Republic of China）治理中國，法理台獨更將立即引發戰爭。

美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）曾撰文「重新檢視一個中國政策」，遭史丹佛大學胡佛研究所榮譽資深研究員墨子刻（Thomas A. Metzger）反駁。

美籍教師柯迪（Jenna Cody）以自身在台灣生活經驗提出不同看法，強調美國只需要承認現有政策真實一面。

文章提及，台灣人每天清晨醒來都面對至少千枚以上飛彈對準他們，北京的意圖十分清楚，台灣假若不投降，最終就是侵略。這不是和平、而是威脅！

文章談到，台灣很少人會相信「台灣是中國一部分」。不管是國際法和美現行對台政策，皆支持台灣的主權、法理獨立（de jure independence）、正式及永久自治的可能性。

評論文還說，國際法上因不同解讀，把台灣的地位視為「主權」（sovereign）或者「未定」（undetermined）。而美現行對台政策核心意義，也是呼籲和平解決，因此沒有必要改變美對台政策，我們只須承認既有為真的即可。1060228

(中央社)