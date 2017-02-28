雅加達省長 鍾萬學阿尼斯決戰第2輪

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雅加達省選舉委員會近日公布雅加達正副省長選舉計票結果。尋求連任的鍾萬學以42.99%的得票率領先，由於得票未過半，將和居次、得票率39.95%的阿尼斯進入第2輪投票。

第2輪投票將於4月19日舉行。

雅加達於2月15日舉行正副省長選舉投票，3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的現任省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

雅加達省選舉委員會計票結果顯示，這次選舉中合格選民共有735萬6426人，共有556萬4313人投票，投票率為75%。

計票結果顯示，1號候選人阿古斯和希爾菲娜得票率為17.05%。2號候選人鍾萬學和查羅特得票率為42.99%。3號候選人阿尼斯和桑迪阿加得票率為39.95%。

依據印尼選舉法令規定，雅加達正副省長選舉中若有任一組候選人得票過半，即當選雅加達省長、副省長；若3組候選人中沒有任一組得票過半，將舉行第2輪投票，由第1輪投票中得票最高的兩組候選人進行對決。

根據官方計票結果，2號候選人鍾萬學和查羅特以及3號候選人阿尼斯和桑迪阿加將進入第2輪投票決勝負。1060228

(中央社)