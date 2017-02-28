基隆祕密花園 波斯菊同心圓漸綻放

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位於基隆市安樂區四維里的運動公園內，原本雜草叢生，區公所和里民攜手合作，以波斯菊打造「同心圓」祕密花園，現已逐漸綻放，歡迎民眾前往欣賞。

四維里運動公園因雜草叢生，時常需除草維持景觀，所費不貲，里長蔣加偉特別請教植物專家，得知種植波斯菊可抑制雜草生長，在區長駱文章支持下，去年12月下間開始栽種。

計劃一開始，蔣加偉還自掏腰包購買波斯菊種子，附近的熱心的里民也自動自發協助除草、播種，並設計「同心圓」造景，期盼大家同心齊力，一同創造社區景觀。

蔣加偉說，有里民每天在花園旁維護巡視，還圈起防護線除防止民眾誤踩外，也能適時阻擋貓狗奔跑踐踏，在大家悉心照料下，波斯菊已逐漸綻放，周邊的半支蓮、黃鵪菜、通泉草等野花也爭奇鬥艷地開花，吸引許多蝴蝶紛至沓來，就像一幅花團錦簇的圖畫。

不少到訪的民眾直說，基隆居然有這片美麗的祕密花園，以後賞花不必跑遠，基隆就能看得到，還有人趕緊拿起手機拍照傳送親朋好友，分享美麗景致。

市府表示，想賞花的民眾可搭基隆市公車502、基隆客運R82至「安和一街121巷口」，下車後過馬路往前走即可到達，並呼籲民眾帶走隨身垃圾，一同維護花園景觀與周邊環境。1060228

(中央社)