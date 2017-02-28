憂鬱男徒步行走超過32小時 熱心警助返住處

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警方協助陳男返回桃園市康復之家。（葉書宏翻攝）

警方協助陳男返回桃園市康復之家。（葉書宏翻攝）

患有憂鬱症44歲陳姓男子住在桃園市「康復之家」，日前因為太過無聊，獨自溜出徒步行走超過32小時，從桃園市介壽路走到新北市烏來區忠治公園，警員王智弘發現上前關心，立即聯繫所長舒宗澤、警員劉孟其到場協助。

警方擔心陳男太過疲憊，連忙帶他返回派出所，並連繫「康復之家」派遣專車接送回桃園市。

(中時)