紀念228最後1役 「圓而不圓」紀念碑格外引人注目
矗立在埔里鎮郊愛蘭橋頭入口處，當時南投縣政府為紀念70年前的228事件最後1役「烏牛欄之役」在埔里，結合歷史與藝術設置的「圓而不圓」紀念碑，今天時逢228，更是格外受到各界的矚目。
埔里牛耳藝術渡假村董事長黃炳松表示，70年前228事件最後1場戰役，即由台中青年學生組織的27部隊與國軍21師在埔里烏牛欄（愛蘭）的會戰；當時雖然學生軍奮勇迎戰，但兩路受敵，彈盡援絕，奮戰終日，最後在3月16日深夜約11時許埋藏武器後散逸，該事件即「烏牛欄之役」。
由於這是場傷痛難忘的戰役，南投縣政府為讓後代子孫不要遺忘這段歷史，2004年特在愛蘭橋頭，委請藝術家白滄沂設立「圓而不圓」紀念碑，就是希望在這塊土地上的子民，體諒當年環境特殊，宜引為殷鑑，放眼未來，用愛與寬恕，療撫傷痕，追求公義，尊重人權，守護民主台灣永遠和平。
另黃炳松將在3月12日於牛耳藝術渡假村國際會議廳播映27部隊紀錄片，讓各界瞭解在動盪時代，台灣人民追求人權、公義的艱辛歷程。
(中時)
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