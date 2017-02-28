雲科大營建系學生 暑假到工地當志工
雲林科技大學營建系工程教授帶領學生暑假期間以志工服務方式，每名學生盯1棟校舍補強工程作為監造實習課，不僅學生完成見習，也促成廠商如期完成補強工程。
雲林縣公立中小學校舍1135棟，評估有374棟校舍需要不同程度的耐震補強，已進行139棟結構補強、44棟拆除或重建、1棟1棟不需補強，全縣已無高震損風險校舍，其餘震損風險較小的校舍預定106至108年完成清理。
雲科大營建系副教授、營建技術服務暨材料檢測中心主任李宏仁指出，在政府有限預算內兼顧結構安全及使用機能，再加上修飾、防水、隔熱，花費只有新建的五分之一到二分之，擴柱或增設牆壁後，使用壽命又延長20年。
「把60分的校舍變為80分。」李宏仁表示，學校滿意度很高，看起來就像新的，例如西螺鎮大新國小後棟教室「擴柱」，凸出來的柱子貼皮修飾，外觀像擺滿書的書架；公誠國小增建一個牆壁，補強後牆面美化，完全看不出補強痕跡。
自2010年起，雲科大營建系學生就協助查核校舍補強工程迄今，副教授李宏仁與賴國隆暑假帶學生看設計圖、勘查工地現場施工，作為工地見習課程，也把關工程圖如期完工。
例如擴柱補強，步驟有開挖、基礎打底、基礎鋼筋、基礎灌漿、基礎回填、擴柱鋼筋、地坪灌漿、模板組立、灌漿拆模、泥作工、磁磚貼附等。
李宏仁表示，通常選擇工期2個月的迷你工程讓學生實習，這是雙贏策略，一替工程學校把關、二給學生有機會教育，學到課本學不到的知識。
(中時)
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